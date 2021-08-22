Якщо не буде дій – це просто заохочування агресора, – Чубаров про Кримську платформу

Саміт Кримської платформи відбудеться вже 23 серпня. Щоб був хоч якийсь результат – від слів треба переходити до конкретних дій.

Так вважає голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що потрібно не лише нагадувати про існування міжнародного права, яке порушила Росія, а й керуватись його положеннями.

Варто прочитати Громадяни не вірять у переговори з Росією, – Чубаров про опитування українців щодо Криму

"Якщо за закликами не буде конкретних дій, це просто заохочування агресора", – запевнив Чубаров.

Попри погрози від Росії, у Кримській платформі візьмуть участь понад 40 країн. Представники висловили чітку позицію, що небезпека від агресора – це не тільки про Україну. Тепер важливо не втратити цієї тональності.

Така платформа стала не разовим заходом. Вона повинна відбуватися регулярно. Згуртоване коло наших партнерів, які готові приїжджати самі і делегувати когось від себе, аби все стало на регулярні рейки,

– зауважив політолог-міжнародник Максим Яковлєв.

Аби щонайбільше залучити міжнародну спільному, окрім інавгураційної частини Кримського саміту із заявами на високому рівні, передбачено і 4 дискусійні панелі. Мовитиметься про такі теми:

колонізація;

реінтеграція Криму через захист прав людини;

як поєднати прагматичні інтереси з етичною політикою та цінностями;

загрози Азовського та ширшого Чорноморського регіону як виклик міжнародній безпеці.

Представники ООН та ОБСЄ розчарували експертів

Фахівці розчаровано дивляться на ООН та ОБСЄ, адже ті вирішили направити представників не найвищого рівня. Проблема нібито у нерішучості самих організацій.

"Принаймні ООН у своєму статуті, а ОБСЄ де-факто проголошують територіальну цілісність і всі інші подібні речі. Мені здається, що це ще одне свідчення того, що багатостороння дипломатія, де є Росія – на жаль, не є дієвою", – зазначив ексміністр Володимир Огризко.

В Україні відбудеться саміт Кримської платформи: відео