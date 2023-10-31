"Якщо не буде форс-мажорів": Кулеба заінтригував новинами про вступ України в ЄС

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв до кінця тижня гарних новин щодо питання вступу України в ЄС. Він також нагадав, що раніше вже анонсував: до кінця цього року Україна може відкрити переговори щодо свого членства у союзі.

Поки Кулеба не може розголошувати деталі про очікування України щодо звіту ЄС про результати підготовки до вступу, але пообіцяв новини, що "матимуть позитивний ефект". Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За його словами, українська влада працювала над тим, аби виконати все, що потрібно, а президент контролював це.

Я не одноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємось до цієї мети, але деталі я не буду розкривати,

– наголосив Кулеба.

До слова, Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Офіційний Київ має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Свій звіт Європейський Союз має надати 8 листопада. Він буде стосуватися не лише України, а й інших претендентів на вступ: Молдови, Грузії, країн Західних Балкан.

Переговори про український вступ у ЄС можуть стартувати у грудні

Нещодавно фінський прем'єр Петтері Орпо теж підтримав позитивні очікування України у цьому питанні. Він заявив, що переговори між Євросоюзом і Україною щодо членства можуть розпочатися вже в грудні цього року. На його думку, Україна досить добре просунулась у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею з боку західних партнерів.

Президентка Європарламенту теж очікує, що початок переговорів про вступ України до Євросоюзу розпочнеться наприкінці 2023 року.

Президент Зеленський, своєю чергою, наголосив, що Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії.