Якщо не можете виконувати свій мандат – заявіть про це на весь світ, – Верещук

Україна очікувала більше допомоги від міжнародних гуманітарних структур. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до Червоного хреста, ООН та ОБСЄ.

Під час своєї промови 1 березня вона зауважила, що Україна очікувала більшої допомоги від цих структур – "не всю гуманітарну роботу можна виконувати, сидячи у Львові".

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Верещук закликала розповісти всьому світу, хто не дає виконувати гуманітарну роботу

Якщо ви не можете використовувати свій гуманітарний мандат через небезпеку, яку створює для вас російська армія РФ ви маєте чітко, офіційно та недвозначно про це заявити на весь світ – хто саме не дає вам виконувати ваш гуманітарний мандат,

– заявила вона.

Міністерка попросила, що у тому випадку, якщо ці структури не можуть виконувати свою роботу безпосередньо на Донбасі, необхідно надати термінову допомогу автотранспортом.

Вона також попросила забезпечити гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів на Донбасі, а також у Києві та у Київській області.

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