Якщо переговори з Путіним будуть невдалими, то це означатиме Третю світову, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що думає про ймовірні переговори з Володимиром Путіним. За його словами, якщо не буде результату, то це означатиме Третю світову війну.

Президент вкотре наголосив, що готовий вести переговори з Путіним. Також заявив, що був готовий до цього останні 2 роки.

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Я гадаю, що без переговорів ми не можемо завершити цю війну. Ми маємо використовувати будь-який формат, будь-який шанс,

– сказав Зеленський.

За його словами, з Путіним треба говорити.

"Але якщо ці спроби не увінчаються успіхом, це означатиме Третю світову війну", – заявив президент.

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