Якщо пішов проти українців – програєш, – Зеленський нагадав росіянам уроки історії

Росія має розуміти уроки історії, яка циклічно повторюється. Ті, хто будує тисячолітній Рейх – залишаться ні з чим. Ті, хто піде на сусіда війною – зазнає поразки.

Путін не пам'ятає уроків історії

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 25 квітня, повідомляє 24 канал.

Детально Зеленський звернувся до українців на початку третього місяця війни

Уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх – програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів – програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію – ти програєш. І якщо пішов проти українців – програєш, – наголосив Зеленський.

Росію уже знищили на політичній арені

Також президент наголосив, що за 2 місяці створена глобальна антивоєнна коаліція. Проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє, адже Україна отримує допомогу від десятків країн.

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