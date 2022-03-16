Американський винахідник, відповідаючи ватажку чеченських бойовиків, зазначив, що готовий вийти на двобій із президентом Росії лише з однією лівою, якщо той злякався. Про це він написав у своїх соцмережах.
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Водночас Ілон Маск зазначив, що навіть не є шульгою. Окрім цього, генеральний директор Tesla та SpaceX відреагував й на те, що Кадиров назвав його "Ілоною". Винахідник глузливо перейменував себе у твітері.
Нагадаємо, що Ілон Маск активно підтримує Україну в боротьбі з Росією. Він викликав Путіна на поєдинок. Кадиров спробував заступитися за бункерного диктатора. У результаті обоє були висміяні американцем.
Маск передає нам StarLink
- Перша партія станцій потужного супутникового інтернету StarLink прибула в Україну на початку березня. Згодом надійшла ще одна.
- Водночас Ілон Маск припускає, що система зв'язку Starlink стане мішенню російських військ. Він закликав "використовувати її обережно".