Американський винахідник, відповідаючи ватажку чеченських бойовиків, зазначив, що готовий вийти на двобій із президентом Росії лише з однією лівою, якщо той злякався. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Водночас Ілон Маск зазначив, що навіть не є шульгою. Окрім цього, генеральний директор Tesla та SpaceX відреагував й на те, що Кадиров назвав його "Ілоною". Винахідник глузливо перейменував себе у твітері.

Нагадаємо, що Ілон Маск активно підтримує Україну в боротьбі з Росією. Він викликав Путіна на поєдинок. Кадиров спробував заступитися за бункерного диктатора. У результаті обоє були висміяні американцем.

Зверніть увагу! В ніч проти 5 березня Ілон Маск згадав про Україну в своєму твітері. "Залишайся сильною, Україно", – написав він й проілюстрував публікацію емоджі з синьо-жовтими прапорцями.

Маск передає нам StarLink