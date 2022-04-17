Якщо Путін почне підготовку до ядерного удару – супутники зафіксують це, – експрацівник СБУ

Ймовірність того, що Путін використає ядерну зброю є. Не хочу нікого лякати чи заспокоювати, а також не можу вирахувати цю ймовірність у відсотках. Але ми повинні розуміти й те, що концепція безумовного двостороннього знищення існує.

Про це розповів експрацівник СБУ Ігор Ступак в ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що росіяни повинні розуміти усі ризики застосування ядерної зброї.

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"Що таке концепція безумовного двостороннього знищення – всі країни, які мають ядерну зброю, розуміють, що у випадку ядерної атаки на агресора будуть спрямовані у відповідь такі самі боєголовки", – розповідає експрацівник СБУ.

Якщо Путін буде готуватися до ядерного удару, то американські та європейські супутники контролюють усі точки запуску, вони будуть знати точно, коли щось буде йти не так,

– переконаний Ступак.

Ризики використання ядерної зброї для України

На думку Ігоря Ступака, у такому випадку Україна матиме певну дипломатичну фору, аби тиснути на Росію і буде також час, щоб підготуватись до небезпеки.

Також високу небезпеку несе тактична ядерна зброя – маленькі боєголовки, які можуть знищити житловий квартал чи військовий об'єкт, говорить експосадовець.

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