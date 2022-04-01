Якщо у Росії провести референдуми, то там точно стануть вільними Ічкерія, Якутія і Татарстан

1 квітня 2022 , 21:58
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Загарбники не полишають безуспішних спроб провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України. Втім якщо провести справжні референдуми у самій Росії, її загальна площа значно зменшиться.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, якби справді відбулось вільне волевиявлення народів всередині країни-терористки, то вільними щонайменше стали б Ічкерія, Татарстан і Якутія. Про це український посадовець заявив в етері телемарафону єдиних новин, 24 канал передає деталі. 

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За даними Генштабу ЗСУ від 1 квітня, ворог готується і планує провести на тимчасово окупованих територіях України псевдореферендуми. Данілов зазначає, що це  класична формула, за якою Росія відпрацювала вже безліч років тому. Вони постійно створюють квазіугрупування через якісь штучні "референдуми".

Якщо у такий же спосіб будуть відбуватись вільні референдуми на території Росії, то там точно будуть вільними Ічкерія, Татарстан, Якутія і багато інших країн, які на 100% матимуть бажання відділитись від Росії,
– підкреслив Данілов.

Секретар РНБО України зазначив, що він вважає дивним, коли Росія приходить на чужу територію і намагається там "пхати свої правила". Це, зокрема, на думку Данілова, наслідки того, що у 2014 році країни Заходу "проковтнули" ідентичні маніпуляції країни-терористки.

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Автор: Сергій Зятюк