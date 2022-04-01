Якщо у Росії провести референдуми, то там точно стануть вільними Ічкерія, Якутія і Татарстан

Загарбники не полишають безуспішних спроб провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України. Втім якщо провести справжні референдуми у самій Росії, її загальна площа значно зменшиться.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, якби справді відбулось вільне волевиявлення народів всередині країни-терористки, то вільними щонайменше стали б Ічкерія, Татарстан і Якутія. Про це український посадовець заявив в етері телемарафону єдиних новин, 24 канал передає деталі.

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За даними Генштабу ЗСУ від 1 квітня, ворог готується і планує провести на тимчасово окупованих територіях України псевдореферендуми. Данілов зазначає, що це – класична формула, за якою Росія відпрацювала вже безліч років тому. Вони постійно створюють квазіугрупування через якісь штучні "референдуми".

Якщо у такий же спосіб будуть відбуватись вільні референдуми на території Росії, то там точно будуть вільними Ічкерія, Татарстан, Якутія і багато інших країн, які на 100% матимуть бажання відділитись від Росії,

– підкреслив Данілов.

Секретар РНБО України зазначив, що він вважає дивним, коли Росія приходить на чужу територію і намагається там "пхати свої правила". Це, зокрема, на думку Данілова, наслідки того, що у 2014 році країни Заходу "проковтнули" ідентичні маніпуляції країни-терористки.

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