Якщо Україна впаде, Путін піде в країни Балтії, – Піонтковський

Захід чудово розуміє, що у разі перемоги над Україною Росія рухатиметься далі. Це частина плану очільника Кремля Володимира Путіна, як і його ядерний шантаж.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Захід не закриває небо над Україною та не надає польські винищувачі, оскільки ядерний шантаж очільника Кремля вже працює.

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Шантаж Путіна працює

За словами Піонтковського, США дуже допомогли Україні, і без підтримки Штатів було б значно важче. Однак Джо Байден кожного дня продовжує повторювати, що не відправить туди їхніх солдат і не закриє небо.

Цей ядерний шантаж вже діє й ще запрацює на повну. Якщо Україна впаде, Путін піде в країни Балтії. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Водночас на думку публіциста, Байден також хоче показати, який він все ж таки сильний і сміливий. Саме тому заявляє, що буде всіма силами боротись за кожен дюйм країн, які є членами НАТО.

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