Якщо уламок російської ракети впаде на територію НАТО, Пентагон відіграється, – Піонтковський

росія вже неодноразово погрожувала країнам Балтії, що вони можуть стати наступними після "захоплення" України. Проте у США заявляють, що відповідь буде одразу, як тільки уламок російської ракети впаде на територію Прибалтики.

Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що у Пентагоні панують рішучі настрої, і там мріють про те, щоб росія таки вчинила спробу атаки на територію, яка "покривається 5 статтею" НАТО.

До теми Який кінець чекає путіна після поразки в Україні

За його словами, якщо якийсь навіть маленький уламок російської ракети чи авіабомби впаде на територію НАТО, це дозволить США негайно виступити проти російської армії на конвенційному рівні.

Публіцист зауважив, що в Україні зараз близько 25 HIMARS, а в Америці їх понад 5 тисяч.

І якщо уламок російської ракети впаде на територію НАТО, то (справдяться – 24 канал) всі безкінечні обіцянки і заяви Байдена та Столтенберга, що вони будуть захищати кожен дюйм цієї території. Тому тут вже Пентагон відіграється,

– заявив Піонтковський

На його думку, всі російські війська в Україні будуть знищені Сполученими Штатами Америки протягом кількох годин. "Про це зрозуміло вже всім, включаючи самого путіна, тому становище в нього дуже важке", – додав публіцист.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: відео 24 каналу



До слова, на початку літа президент США Джо Байден оголосив про посилення американської військової присутності в Європі через війну Росії проти України та погрози країнам ЄС. Він додав, що НАТО буде посилено в усіх напрямках у всіх сферах — на суші, в повітрі та на морі.