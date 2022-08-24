Які виплати та допомогу гарантують евакуйованим з Донеччини: Верещук розповіла деталі

Евакуйованим з Донеччини надають багато послуг безкоштовно та виплачують фінансову допомогу. Ірина Верещук розповіла деталі.

Насамперед держава забезпечує переселенцям безкоштовний проїзд, харчування, житло й надає першу фінансову допомогу під час виїзду. Про це в інтерв'ю на телеканалі "Рада" розповіла міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Коротко про головне Ракетні обстріли Запоріжжя та свіжі шалені втрати ворога: основне за 182 день війни

Переселенці отримують неодноразову фінансову допомогу

Держава абсолютно безкоштовно забезпечує проїзд, надає житло, харчування, медичний догляд і абсолютно все, що стосується перебування людини в пансіонаті чи інших закладах. Також виплачується одноразова допомога, як тільки людина сідає в потяг,

– розповідає Верещук.

Евакуйованим одразу оформлюють довідку ВПО, щоб вони потім не ходили в ЦНАПи і довго не стояли в чергах. Одразу після прибуття на перон переселенцям надають ще одну фінансову допомогу.

Виплачуємо 2 200 гривень. Якщо людина має інвалідність, то 3 тисячі, усе залежить від ситуації. Перша одноразова виплата завжди є,

– наголошує міністерка.

Окрім того, міністерство робить все для того, щоб кожній багатодітній сім'ї дати ноутбук. Адже багато школярів його не мають, а для навчання це дуже потрібно.

Варто переглянути – Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності: відео