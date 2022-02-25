Яку допомогу отримала Україна від світу після російського вторгнення: пояснення МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомило, що зробив світ, аби допомогти Україні через напад Росії.

За словами Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, перші реакції світу могли здаватися слабкими на тлі брутального нападу РФ на Україну. Проте ввечері 24 лютого та протягом ночі світ нарешті почав діяти.

Важливо З'явилося останнє відео з героями на острові Зміїний, які не здалися ворогові

У МЗС стверджують, що запроваджені кроки вже завдають конкретний економічний удар по Росії та починають опускати перед нею залізну завісу.



Допомога Україні / Фото МЗС України

"Це лише початок діяльності міжнародної коаліції на захист України та миру, яку ми мобілізуємо в ці години та дні. Ця робота продовжується в інтенсивному режимі", – додали в Міністра закордонних справ України.

Допис Міністерства закордонних справ

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Dmytro Kuleba: Попри перші реакції світу вчора у першій половині дня, які могли здаватися слабкими на тлі жаху брутального нападу РФ на Україну, вчора ввечері та протягом ночі світ нарешті почав діяти.

Запроваджені кроки вже зараз наносять конкретний економічний удар по Росії та починають опускати перед нею залізну завісу.

Це лише початок діяльності міжнародної коаліції на захист України та миру, яку ми мобілізуємо в ці години та дні. Ця робота продовжується в інтенсивному режимі.