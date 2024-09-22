У ворога є "солдати-раби": командир екіпажу БпЛА розповів про тактику росіян

У російській армії є так звані солдати-раби. Зокрема, це навіть цілі "підрозділи одноразок", які копають окопи.

Про це в ефірі "Ми – Україна" розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш. За його словами, такій робочій силі ворог не видає зброї. Солдати працюють у чорних робах, броні та касках.

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"Солдати-раби" в російській армії

Я вважаю, що у Росії одні з найпотужніших інженерних військ у світі, на жаль, через те, що у них є умовно солдати-раби. Як би це смішно не звучало, але це цілі підрозділи "одноразок", яких запускають, щоб вони копали окопи, позиції. І роблять вони це, на жаль, дуже швидко і якісно,

– зазначив військовий.

За його словами, неодноразово були ситуації, коли росіяни заводили на позиції неозброєні групи з лопатами, кирками та іншими інструментами.

"І вони просто 24/7 безпосередньо копають, копають, копають і підготовлюють позиції. І, на жаль, це дає свої результати, вони швидко копають нори, особовий склад розуміє, що це надзвичайно важлива річ, яка допоможе їм вижити. І в них іншого методу немає", – пояснив захисник.

Отченаш каже, що вже через кілька днів наче нізвідки постають цілі лінії російських окопів.

"Ти наче закидаєш їх боєприпасами, знищуєш особовий склад, а вони просто присилають нове м***о, яке далі продовжує копати. Це виглядає, як зомбі-ленд, але він, на жаль ефективний", – констатував Отченаш.