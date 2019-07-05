Яку роль грає порядковий номер у виборчому списку: пояснення експерта

Дострокові парламентські вибори можуть перенести через пережеребкування: партії Саакашвілі призначили номер у списку не за процедурою. У такому разі потрібно буде передруковувати бюлетені, що до 21 липня зробити фактично неможливо. Тож чи справді номер у виборчому списку такий важливий і як він впливає на результат?

Передусім варто зазначити, що тут було порушення процедури: у жеребкуванні мають брати участь усі партії без винятку. Якщо до реєстру вносять інші політичні сили, процедуру потрібно повторити за їх участі.

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Проте, як пояснив у коментарі 24 каналу політичний аналітик Михайло Чаплига, номер партії у виборчому списку для нашого суспільства справді грає роль. Так, важливо, хто перший і хто останній – на ці партії точно звернуть увагу. Гірше тим, хто всередині списку.

Також, за його словами, вважається, що виборці звертають увагу на цифри 1, 3, 7. І, як би дивно це не звучало, можуть віддати свої голоси не за ідеологію партій чи прізвище, а саме через забобони або віру в магію чисел.

Нумерологія, як і релігія, на жаль, у неосвіченому суспільстві грає величезну роль. Тому, якщо хтось незадоволений своїм номером в бюлетені і була порушена процедура, то будь-хто з учасників процесу міг би звернутися до суду. Зробила це, як відомо, Аграрна партія,

– зазначив експерт.

Наприклад, такий "знак" помітили під час виборів президента. Мова йде про цифру 73, яка з'явилася у ролику Зеленського, де він запрошував Петра Порошенка на дебати. А потім отримав 73% голосів. Те, що кандидати "гралися" з датами і годинами офіційних заходів, теж можна пов’язувати з вірою у цю ж магію чисел.



"Віщий" ролик Зеленського

За словами експерта, це – стара технологія. Під час важливих політичних процесів часто займаються нейропрограмуванням – з цифрами, чутками, астрологією. І нумерологія – дуже важлива річ у цьому. Навіть якщо здається, що це – дрімучість.

Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори повинні відбутися в Україні 21 липня 2019 року. 24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.



26 червня ЦВК провела жеребкування серед партій, зареєстрованих на позачергові парламентські вибори 2019 року, для визначення їхнього порядкового номера у списках. Однак "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі зареєстрували 30 червня, відповідно, участі у жеребкуванні партія не брала.



Третього липня Аграрна партія України подала позов до суду з приводу надання РНС номеру у виборчому бюлетені без проведення жеребкування.



Які номери у виборчому списку наразі мають партії