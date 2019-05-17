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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Артем Овдієнко

      Яку свиню підклав "Народний фронт" Зеленському?

      923
      "Народний фронт" вийшов з коаліції
      "Народний фронт" вийшов з коаліції / Народний фронт

      Новообраний президент хоче розігнати Раду, – про це зізнався представник Зеленського – Дмитро Разумков.

      "Ні!" – відреагував зранку п'ятниці "Народний Фронт" й зробив фінт вухами – фракція офіційно заявила про своє бажання вийти з коаліції.

      Зараз поясню всю цинічність цього вчинку, щоб ви зрозуміли справжнє ставлення більшості наших народних обранців до законів, Конституції та регламенту. Саме більшості, адже "Народний Фронт" Парубія-Авакова-Яценюка – це дійсно найбільша фракція у чинному парламенті. Найбільша за кількістю депутатів, і найбільша за кількістю депутатів-лузерів, адже за час свої депутатства в парламенті НФ увесь свій рейтинг розбазарив і до нової Ради взагалі вже не потрапляє.

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      Отже, до чого призведе заява "Народного фронту" про вихід з коаліції. Простими словами, ця заява фактично позбавила Володимира Зеленського можливості розігнати парламент й призначити на літо передчасні вибори.

      Чому так? А тому що новобраний президент планував скористатися нормою закону і розпустити Верховну Раду, якщо там протягом 30 днів немає коаліції (немає формального об'єднання з 226 депутатів, готових голосувати за закони). Де-юре, такої коаліції немає з 2016 року, проте, за президентства Порошенка на це просто не звертали уваги. Де-факто, під кожен закон збирали для голосування так звану "ситуативну більшість". З формальної точки зору це неправильно, проте всі на це закривали очі.

      Але тепер, коли цим порушенням закону мав намір скористатися Зеленський, щоб їх розігнати, "Народний фронт" вирішив вдатися до юридичного казусу: вони документально засвідчили відсутність коаліції, заявивши про свій вихід. Варто розуміти, що зробили вони це лише для того, щоб мати гарантовану законом 30-денну паузу на формування нової більшості.

      Ця пауза "Народному фронту" потрібна, адже коли 30 днів спливуть, новообраний президент вже не буде вправі розігнати нинішню Раду розігнати – навіть попри те, що коаліції там так і не виникне! А все тому, що з 27 травня за законом Рада набуває імунітету – розпочинається піврічний відлік до нових парламентських виборів.

      Отже, "Народний фронт" можна привітати з тим, що вони вберегли собі роботу й зарплату ще на півроку. А українців можна привітати із тим, що дострокових виборів не буде, в Україні буде старий парламент, півроку точно.

      Чесно кажучи, нинішній склад Ради від початку Незалежності мало не один із найкращих, то ж ми мали б радіти, що вони й далі працюватимуть. Проте, біда в тому, що вони ж працювати не будуть – вони будуть сваритися між собою й ставити новому президенту ставати на заваді. Буде весело...

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      Хто і як формує коаліцію в парламенті: інфографіка
      сьогодні
      6534
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Народний фронт Коаліція Новини політики Новини України Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Публікації
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