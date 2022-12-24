Головна красуня країни: який вигляд має ялинка у центрі Києва під час блекауту – чудові фото

У Києві вже встановили головну ялинку країни. Вона світиться навіть попри відключення світла у столиці.

Ялинка на Софійській площі сяятиме на Новий рік та Різдво. Який вигляд має головна красуня країни – дивіться у матеріалі 24 каналу.

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Київська ялинка під час блекауту

Цього року головна ялинка країни – штучна. Її висота становить 12 метрів. Прикрасили головну красуню енергозберігальними гірляндами.

Верхівку головної ялинки вінчає герб України. Нижня частина оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.



Який вигляд має головна ялинка України / фото Валентина Поліщук



У Києві вже встановили головну ялинку / фото Валентина Поліщук



Головна ялинка країни в умовах блекауту / фото Валентина Поліщук

Ялинку оздобили прикрасами, які використовували у минулі роки – це близько 1000 іграшок, зокрема, кульки синього та жовтого кольорів, а також 500 білих голубів.

До речі, цього року не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку.



Головна ялинка України вже світиться / фото Валентина Поліщук



Ялинку у Києві вже прикрасили / фото Валентина Поліщук



Ялинку встановили у центрі Києві / фото Валентина Поліщук



На верхівку ялинки встановили герб України / фото Валентина Поліщук

Чи скасують в Києві комендантську годину на Новий рік

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко розповів, що у Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року. Жодних великих святкувань в місті не буде. За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоб кияни могли відчути елемент свята".

Нагадаємо, раніше громадськість вимагала дозволити населенню використовувати служби таксі й таким чином переміщатись по місту у Новий рік. Для цього було створено навіть спеціальну петицію. Втім, є як позитивні реакції на таку пропозицію, так і негативні. Тому і петицій дві – "за" і "проти".