"Це наша земля": ЗСУ підняли українські прапори над Ялтою та Воскресенкою на Донеччині
- Бійці 31 окремої механізованої бригади та 505 окремого батальйону морської піхоти встановили бойові прапори над населеними пунктами Ялта та Воскресенка на заході Донецької області.
Українські військові встановили бойові прапори над Ялтою та Воскресенкою на Донеччині. Раніше окупанти говорили про захоплення цих населених пунктів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу 20 армійського корпусу.
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Що відомо про ситуацію в населених пунктах Ялта та Воскресенка на Донеччині?
Бійці 31 окремої механізованої бригади та 505 окремого батальйону морської піхоти встановили бойові прапори над населеними пунктами Ялта та Воскресенка Донецької області.
В пресслужбі 20 армійського корпусу зазначають, що у той час як "російські пропагандисти щодня звітують про "просування вперед" і "захоплення нових позицій", наші воїни мовчки, без зайвого шуму, заходять на ці "захоплені" території та підіймають над ними українські прапори".
Це наша земля. І краще туди не сунутися… Це – не просто жести, це сигнали. Сигнали про те, що ми повертаємо своє. І зупинити нас неможливо,
– ідеться в повідомленні.
Міноборони країни-агресорки Росії заявляло про захоплення Ялти та Воскресенки протягом останнього тижня. В Deep State Ялта позначена червоним кольором, до Воскресенки наближається "сіра зона".
Ситуація біля населених пунктів Ялта і Воскресенка / Скриншот карти Deep State
Зазначимо, що напередодні речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповідав Суспільне Донбас, що поряд із селищем Ялта тривають бої.