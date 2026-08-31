У Фінляндії пом’якшили вирок командиру "Русича" за воєнні злочини в Україні

Апеляційний суд Гельсінкі змінив вирок колишньому командиру російського угруповання "Русич" Яну Петровському (Воїславу Тордену). Саме його судили за воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє yle.

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Суд також відхилив одне з чотирьох звинувачень. Петровський оскаржив вирок Окружного суду Гельсінкі, який у березні 2025 року визнав його винним у 4 воєнних злочинах та призначив довічне ув’язнення.

Апеляційний суд дійшов висновку, що наявні докази не дозволяють із достатньою впевненістю стверджувати, що Петровський особисто застрелив поранених українських військових або був головним відповідальним за це. Водночас суд визнав, що він щонайменше частково відповідальний за події як їхній учасник.

Також суд не визнав окремим воєнним злочином епізод із вирізаним на щоці українського військового символом угруповання "Русич". На думку суду, характер поранення не відповідав критеріям тяжких фізичних чи моральних страждань, необхідних для такої кваліфікації.

У підсумку Петровського визнали винним у трьох воєнних злочинах та призначили 12 років і 6 місяців позбавлення волі.

Яна Петровського затримали у Фінляндії у 2023 році під час спроби в’їзду до країни. Раніше Фінляндія відмовилася екстрадувати його до України, пославшись на умови утримання у в’язницях.

Нагадаємо, Ян Петровський, відомий також під іменем Воїслав Торден та позивним "Слов'ян", – один із командирів російського диверсійно-штурмового розвідувального угруповання "Русич". Це неонацистське угруповання воює проти України з 2014 року та пов’язане з ПВК "Вагнера".

У 2014 році Петровський брав участь у бойових діях на Донбасі на боці проросійських сил. За матеріалами фінського суду, він був причетний до нападу на український підрозділ у Луганській області у вересні 2014 року. Під час цієї атаки загинули 22 українські військовослужбовці, ще четверо отримали поранення.

Петровського також звинувачували у жорстокому поводженні з українськими військовими: за даними справи, бійці "Русича" катували поранених, відрізали їм вуха та добивали пострілами в голову. В одному з відомих епізодів на обличчі ще живого українського військового бійці угруповання вирізали символ "Русича" – коловрат, після чого його вбили.