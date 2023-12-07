"Янголам-охоронцям присвячуємо": університет Грінченка організував благодійну акцію

У середу, 6 грудня 2023 року, Київський університет імені Бориса Грінченка організував благодійну акцію "Університет Грінченка – Янголам-Охоронцям – Збройним Силам України".

Розпочали день з презентації медіапроєкту "Волонтером може стати кожен», створеного за ініціативи студентів Факультету журналістики на базі навчально-виробничої майстерні тележурналістики "АстудіЯ".

Вітальним словом проректор Олександр Турунцев відкрив Галерею пам'яті студентів та випускників Університету Грінченка, загиблих у російсько-українській війні.

На цій стіні пам'яті портрети тих молодих людей, які в перші дні повномасштабного вторгнення стали на захист України та, на жаль, уже ніколи не відзначать це свято. Говорячи про грінченківську родину, кожен загиблий чітко наслідував нашу місію – служити Людині, Громаді, Суспільству. Вони не могли інакше. Ми глибоко шануємо цих відданих воїнів,

– наголосив Олександр Петрович.

З перших днів повномасштабного вторгнення викладачі, студенти і випускники Університету Грінченка пішли добровольцями до лав ТрО та ЗСУ, а зараз перебувають у гарячих точках фронту, виявляючи героїзм і жертвуючи найдорожчим – власним життям у боротьбі з рашистською навалою.

Грінченківці вшановують пам'ять загиблих героїв, кого ворожі обстріли навіки вирвали з обіймів рідних. Серед них Владислав Комісаров, Роман Ткаченко, Дмитро Дубик, Михайло Паламарчук, Євген Слюсаренко, Олександр Осадчий, Володимир Григорчук, Олександр Кузенков, Юрій Єрмолаєв, Максим Бодяк, Марк Кацідан, Валентин Крисюк, Владислав Медзенівський.

Акція відбулася 6 грудня / Фото, надані 24 Каналу

Пізніше усіх присутніх запросили до благодійного аукціону "Університет Грінченка – Янголам-Охоронцям – Збройним Силам України", на якому були представлені різні лоти, більшість з яких ручна робота студентів, викладачів і випускників Університету: прикрашені українським орнаментом гільзи, корпоративні прикраси, картини, вази та інше.

Гроші від продажу лотів підуть на потреби наших оборонців. Усі охочі мали змогу придбати твори образотворчого чи декоративно-прикладного мистецтва та зробити свій внесок до збору: FPV-дронів Фонду Сергія Притули, дронів для аеророзвідки 30 ОМБр (Бахмутський напрямок), на потреби артилерійського підрозділу ЗСУ, що воює на Запорізькому напрямку, а також фронтовим підрозділам, у яких служать воїни-грінченківці.

Аукціон триватиме до 15 грудня, тож долучитися до збору можуть усі охочі, а станом на 6 грудня було зібрано 140 тисяч гривень.

Щоденно на фронті вирішується доля незалежності українців. Наша грінченківська спільнота, разом з усією країною, допомагає військовим і волонтерам, роблячи свій внесок у спільну Перемогу.

Посилання на електронний каталог аукціону: https://docs.google.com/document/d/1VI6eoVW1apMePvFpOJ2Bx2PXLRC3C6VDEVZx7p_odK8/edit?usp=sharing

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