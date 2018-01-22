Янукович збирається в Україну, – адвокат президента-втікача

Віталій Сердюк – адвокат колишнього президента України Віктора Януковича, який із 2014 року перебуває на території Росії, заявив про бажання свого клієнта повернутися в Україну.

Про це йдеться в статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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17 січня 2018 року адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що його підзахисний збирається повернутися в Україну. З цією заявою юрист "легітимного" виступив перед журналістами під час перерви в Оболонському райсуді, де розглядалася справа про державну зраду Януковича.

"Безумовно, він (Янукович – "24") збирається повернутися в Україну. Перебування на території РФ є тимчасовим вимушеним заходом для нього", – сказав Сердюк. За його інформацією, Янукович отримав документи про надання тимчасового притулку на території Російської Федерації "у зв'язку з тим, що в Україні його переслідують з політичних мотивів".

Між тим про гіпотетичне повернення Януковича українці чують вже не вперше. Сам президент-утікач заявив про це на одній зі своїх перших прес-конференцій в Ростові-на-Дону ще в 2014 році. Тому ця тема стала своєрідним рефреном, котра супроводжує кожну звістку про президента-втікача.

"У нього є намір повернутися в Україну, і для цього будуть зроблені правові кроки", – заявляв у 2016-му все той таки Віталій Сердюк. І додавав: "Янукович з себе повноваження президента не складав і від керівництва країною не самоусувався".

Наступного разу з аналогічними меседжами Сердюк виступив в липні 2017-го.

Його (Януковича – "24") проживання на території Російської Федерації є тимчасовим, і, я вважаю, нарешті закінчиться,

– сказав Сердюк.

Захисник екс-президента не пояснив, в який спосіб може бути реалізоване повернення Віктора Януковича, щодо якого в Україні порушено кримінальну справу про державну зраду.

Детальніше читайте у публікації: I'll be back: Янукович повертається в Україну?