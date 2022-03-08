Японія передасть ЗСУ бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг та медикаменти, – посол України

Сьогодні, 8 березня, відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією щодо надання уряду України на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб ЗСУ.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Йдеться про бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери та інше різноманітне знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.

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Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали – Японією надається безпрецедентна підтримка Україні,

– написав Корсунський.

Нагадаємо, Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання та заморозила активи 32 російських і білоруських чиновників та олігархів, які причетні до російської агресії проти України.

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