Японія розширить санкції проти 160 організацій і фізичних осіб із Росії

Японія оголосила про чергове розширення санкції проти Росії. Заборони торкнуться імпорту золота країни-агресорки, 70 фізичних осіб та 90 військових організацій.

Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він відбувся після першого дня саміту G7, який проходить у Німеччині.

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Кісіда оголосив про посилення санкцій проти Росії

У баварському замку Ельмау 26 червня розпочався саміт лідерів "Великої сімки". Зокрема, його відвідав прем'єр Японії Фуміо Кісіда.

Ми перебуваємо на роздоріжжі історії. Питання в тому, чи зможемо ми підтримувати міжнародний порядок, заснований на правилах,

– зауважив Кісіда.

Він повідомив, що у відповідь на російське вторгнення в Україну Японія вчергове розширить санкції проти країни-терористки. Зокрема, держава запровадить:

заборону на імпорт російського золота,

заборону на надання деяких послуг для Росії, зокрема послуг бухгалтерського обліку,

розширення заходів щодо замороження активів приблизно 70 російських осіб і груп,

заборону на експорт для 90 російських організацій, робота яких пов'язана з оборонним сектором.

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Коротко про саміт "Великої сімки"

На саміт G7 приїхали лідери США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії. Окрім цього, його відвідають президентка Єврокомісії Урсула фор дер Ляєн та голова Європейської Ради Шарль Мішель. Для ширшого формату також запросили представників влади:

Індонезії,

Індії,

Сенегалу,

Аргентини,

Південно-Африканської Республіки.

На саміті обговорюватимуть наступні кроки у протистоянні російській агресії, а також низку глобальних економічних та екологічних питань. Після цього лідери "Великої сімки" вирушать до Мадрида, де протягом 29 – 30 червня відбуватиметься саміт НАТО.

Обидві зустрічі пройдуть на тлі російського вторгнення в Україну, а також світового сплеску інфляції, загрози рецесії та проблем з боку Китаю, який досі погрожує Тайваню війною.

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