Японія спустить тонни радіоактивної води з "Фукусіми" в море

Японія схвалила план щодо того, аби спустити понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води в море. Наразі вона перебуває на території зруйнованої атомної електростанції "Фукусіма".

Відповідну воду використовували для охолодження ядерного палива. Наразі її обробляють у межах складного процесу фільтрації.

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Результатом процесу є видалення більшості радіоактивних елементів. Проте деякі залишаються, зокрема тритій.

Воду зберігають в резервуарах, але очікують, що вони будуть заповнені до 2022 року. Наразі у резервуарах зберігають приблизно 1,3 мільйона тонн води.

За інформацією Токіо, відповідні роботи планують розпочати приблизно через 2 роки.

Яка реакція на ініціативу щодо скидання води

Водночас проти плану щодо скидання води в море виступили Китай та Південна Корея. Рибальська промисловість країни також побоюється, що споживачі відмовляться купувати продукцію з регіону.

Проти випуску води в океан проти й екологічні групи, "Грінпіс" зокрема. ​​

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План підтримали у Міжнародному агентстві з атомної енергії, де заявили, що викиди подібні до утилізації стічних вод на інших заводах у всьому світу.

Що відомо про зруйновану "Фукусіму"