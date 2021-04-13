Японія спустить тонни радіоактивної води з "Фукусіми" в море

Японія схвалила план щодо того, аби спустити понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води в море. Наразі вона перебуває на території зруйнованої атомної електростанції "Фукусіма".
Джерело:BBC
Відповідну воду використовували для охолодження ядерного палива. Наразі її обробляють у межах складного процесу фільтрації.
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Результатом процесу є видалення більшості радіоактивних елементів. Проте деякі залишаються, зокрема тритій.
Воду зберігають в резервуарах, але очікують, що вони будуть заповнені до 2022 року. Наразі у резервуарах зберігають приблизно 1,3 мільйона тонн води.
За інформацією Токіо, відповідні роботи планують розпочати приблизно через 2 роки.
Яка реакція на ініціативу щодо скидання води
Водночас проти плану щодо скидання води в море виступили Китай та Південна Корея. Рибальська промисловість країни також побоюється, що споживачі відмовляться купувати продукцію з регіону.
Проти випуску води в океан проти й екологічні групи, "Грінпіс" зокрема.
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План підтримали у Міжнародному агентстві з атомної енергії, де заявили, що викиди подібні до утилізації стічних вод на інших заводах у всьому світу.
Що відомо про зруйновану "Фукусіму"
- 11 березня 2011 року в Японії трапилася масштабна аварія на АЕС "Фукусіма-1".
- До відповідної ситуації призвів потужний землетрус, через який загинули приблизно 16 тисяч осіб, ще понад 2 тисячі зникли безвісти.
- Щоб уникнути впливу радіації, владі Японії довелося евакуювати приблизно 200 тисяч людей.