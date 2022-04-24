Японія та США восени проведуть спільні навчання на острові Хоккайдо

Про спільні військові навчання восени 2022 року домовились США та Японія. Вони триватимуть на острові Хоккайдо.

Очікують, що в маневрах візьмуть участь понад 4 тисячі військовослужбовців. Навчання Resolute Dragon між Сухопутними силами самооборони Японії та Корпусом морської піхоти США триватимуть у вересні та жовтні.

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Вторгнення Росії в Україну все змінило

Обидві країни хочуть зробити це навчання найбільшим двостороннім за участю морських піхотинців США.

З вторгненням Росії в Україну та нарощуванням військ Китаю, партнери по Альянсу прагнуть підвищити свою готовність до загроз безпеці у Східній Азії.

Збройні сили США в Японії не мають командного центру на північному острові Хоккайдо. Випуск Resolute Dragon, який вперше відбувся у грудні 2021 року з приблизно 4 тисячами учасників, розглядають як можливість оцінити оборонні можливості та операції на острові.

Однією з цілей навчань є посилення координації з експедиційними операціями передової бази морської піхоти США. Навчання також дають Японії та США можливість підтвердити процедури захисту віддалених островів.

Росія та Японія не можуть домовитись про Курили

У березні російські військові провели навчання на Курильських островах, які розташовані на північ від Хоккайдо. Острови утримує Росія, а Японія претендує на них.

У відповідь на навчання США та Японії 2021 року МЗС Росії заявило, що вони становили "серйозний виклик і потенційну загрозу" для безпеки країни.

Японія та США все частіше проводять спільні навчання, оскільки умови безпеки в Східній Азії погіршуються. За два місяці після вторгнення Росії в Україну 24 лютого навчання відбулися близько 10 разів, в основному за участю морських сил Японії.

SDF посилили оборону на південно-західному фланзі Японії, включаючи острови Сенкаку в Східно-Китайському морі та острови Нансей, які тягнуться до Тайваню. Вторгнення Росії в Україну посилило потребу Японії у посиленні потенціалу на півночі, а також у забезпеченні протиракетної оборони.

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