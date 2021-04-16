Японія вирішила злити в океан радіоактивну воду з "Фукусіми": чи є небезпека

Багато бачили новини, що "Японія скине радіоактивну воду з АЕС "Фукусіма-1" в океан". Шок і панічні коментарі поповзли мережою. Пропоную коротко розібратись, що ж відбувається насправді.

Сам не міг повірити в таке рішення Японців та почав вичитувати. Поділюсь.

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Вмикайте критичне мислення і пригадуєм хімію

Це рішення прийняв японський уряд і воно є цілком нормальним. Японія скине в океан очищену воду від усіх радіонуклідів, від яких вона в принципі може бути очищена.

Всього скинуть близько 1,25 млн тон такої води (близько 500 олімпійських плавальних басейнів).

У воді з Фукусіми є тритій, це ізотоп водню, або радіоактивний водень. У природі він практично не трапляється та використовується наприклад для виготовлення ядерної зброї.

Тритій і водень суміжні елементи. Неможливо технічно очистити воду від водню. Вода складається з іонів водню та кисню, які пов'язані між собою так званим ковалентним зв'язком (H2O).

Фактично скидати будуть дистильовану воду, в якій будуть лише водень та кисень. Скидатимуть повільно, щоб не розбавити солоність океану і не підвищити дозу випромінювання на морських жителів.

Період піврозпаду тритію – 12 років. З часу аварії на Фукусімі минуло 10 років. Більше половини активності тритію вже "зникло" і "зникатиме" далі.

Японці скидатимуть цю воду протягом 30 років! А, почнуть скидати лише через два роки після будівництва споруд для очищення цієї води.

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Тобто. Будуються споруди. Вода матиме 12 років, щоб розчипився тритій. Потім протягом 30 років буде поступове скидання. На момент скидання рівень тритію у воді буде відповідати нормі.

Тому спокійно видихаємо, Японія нас не отруїть. І йдемо дивитись, що дозволяємо виливати тоннами в Дніпро ми, українці