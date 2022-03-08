Японія заборонила експорт нафтопереробного обладнання у Росію

Японія вводить нові санкції проти росіян. Цього разу країна забороняє експорт нафтопереробного обладнання.

Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів після вторгнення Москви в Україну.

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У санкційному списку опинилися 12 організацій Росії і Білорусі. Серед 20 росіян, які потрапили до санкційного списку, опинилися:

речник президента Росії Дмитро Пєсков,

перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко,

заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак,

голова Чечні Рамзан Кадиров.

Крім того, до списку включено російських бізнесменів, включаючи братів Ротенбергів, Геннадія Тимченка, Алішера Усманова. Також санкції запроваджено щодо двох організацій – "Агентства інтернет-досліджень" і ПВК "Вагнер".

Які ще санкції запровадила Японія

Японія також забороняє експорт предметів загального призначення для Білорусі, які можуть використовуватися її військовими.

Зауважимо, що Росію поступово ізолюють від цивілізованого світу. Країни ЄС та США запроваджують санкції проти країни-окупантки, а світові компанії відмовляються працювати у Росії.

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