Японія готує санкції проти російських олігархів

Японія готується ввести санкції проти Росії через її агресію щодо України. Цього разу вони "вдарять" по російських олігархах.

За деякими даними, вони збираються заморозити активи російських олігархів. Все через війну, яку Росія розпочала проти України.

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Ми щойно отримали підтвердження від уряду Японії, що вони також оголосили списки російських олігархів та організацій, білоруських олігархів (проти яких введуть санкції – 24 канал) в координації з ЄС, – сказав неназваний представник Євросоюзу.

Детальний список, проти кого Японія введе санкції, поки невідомий. Раніше вони заморозили активи семи російських банків та десятків осіб. Серед них – Путін, Лавров, Медведєв тощо.

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