У Японії човен з майже 30 людьми на борту повідомив, що тоне: пошуки тривають

Біля східних берегів японського острова Хоккайдо човен з 26 туристами на борту зник. Напередодні з човна надійшло повідомлення про те, що він тоне.

Пошуки катера "KIZU I" тривають уже понад 7 годин. Однак доля човна та людей, які були на борту, залишається невідомою.

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На борту катера були діти

Серед пасажирів катера було 2 дітей. Берегова охорона продовжує пошуки катера, однак поки що безрезультатно. Доля катера та його пасажирів залишається невідомою.

Саме цей катер у червні минулого року після виходу з порту сів на мілководдя. На щастя, під час цієї аварії ніхто не постраждав. Катер "KIZU I" на своєму борті може вмістити до 65 осіб.

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