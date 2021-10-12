В Японії заявили про суверенітет над південними Курилами: у Кремлі вже відреагували

Новий прем'єр Японії Фуміо Кісіда заявив про бажання повернути південні Курили, які після Другої світової війни опинилися в складі СРСР, а згодом "перейшли" до Росії. У Кремлі не забарилися з відповіддю.

Японія вважає, що Росія окупувала ці острови, водночас у Москві переконані, що насправді жодної територіальної суперечки не існує.

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Японія про свій суверенітет над частиною Курильських островів

Новопризначений прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про суверенітет його країни над південними Курилами та намір повернути їх.

Ми повинні вирішити це питання (приналежність південних Курил – 24 канал), не залишаючи його наступним поколінням. Уряд налаштований на те, щоб укласти мирний договір з Росією, вирішивши проблему,

– заявив Кісіда.

Глава японського уряду планує вести "наполегливі переговори з Москвою з опорою на попередні домовленості".

Реакція Кремля на заяву Кісіди

У Москві, повідомляє ТАСС, вже відреагували на слова прем'єра Японії. Речник російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що "південні Курили – територія Росії". Однак додав, що Москва готова до діалогу з Токіо.

Питання приналежності Курильських островів

Японія називає окупованими Росією курильські острови: Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї.

У 2019 році Москва погодилася передати під контроль Токіо два острови Курильського архіпелагу – Шикотан і Хабомаї, але поставила умову: Японія має визнати підсумки Другої світової війни й укласти з Росією мирний договір.

Джерело: Вікіпедія