Японська співачка виконала гімн ОУН: мережу облетіло зворушливе відео
Японська співачка Оно Акі виконала гімн Організації Українських Націоналістів українською мовою. Слова "зродились ми великої години" потужно зазвучали під час її виспуту.
Відеозапис виступу Оно Акі опублікували у соцмережах, він швидко набрав популярності, адже розчулив користувачів, інформує 24 Канал.
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"Зродились ми великої години,
З пожеж війни і з полум'я вогнів Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гніт і гнів на ворогів", – заспівала Оно Акі.
Японська співачка Оно Акі виконує гімн ОУН: відео
Довідка. Марш українських націоналістів – пісня, створена на слова Олеся Бабія. Музику приписують Омеляну Нижанківському, хоча без вказання того в оригіналі це суперечливо.
1932 року пісня затверджена Проводом Українських Націоналістів як Гімн організації. А зараз це марш наших Збройних сил України.