Японські страховики вже не укладають угоди з компаніями, які працюють у Росії

Японські компанії перестали надавати страхування майна компаніям, які продовжують працювати на ринку Росії. Там вважають недопустимим заробіток на крові, поки триває вторгнення в Україну.

Мовиться не лише про нові угоди, а про продовження контрактів. Про це повідомили одному з японських видань анонімні джерела.

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Могли б значно більше втратити

За даними ЗМІ, вже отримали відмову деякі клієнти корпорації Tokio Marine & Nichido Fire Insurance. При цьому, не змогли вкотре застрахуватися саме компанії, які зареєстровані в цій країні.

Таке рішення ухвалили, зокрема, через велику кількість санкцій, які вже наклали на Росію. Адже при сприянні роботі в країні-агресорі, страховики могли б втратити більше, ніж заробити. Не говорячи вже про репутаційні втрати.

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Японія була однією з країн, які різко засудили злочинні дії Кремля. Після цього Росія визнала цю державу "недружньою" країною. На території Росії до 24 лютого працювали приблизно 200 японських компаній.