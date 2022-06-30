У Японському морі згоріло російське судно з 570 авто на борту

Російський корабель, який перевозив автомобілі до Владивостока з Японії загорівся у морі. Екіпаж врятували, а ось товар – ні.

Інцидент трапився ще 25 червня. Попередньо, причиною пожежі став уживаний автомобіль, який був на борту корабля.

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Весь вантаж згорів, японці відмовлялася гасити

Вогонь спалахнув на кораблі "Ангара" водотоннажність якого становить близько 6 330 тонн. На борту перевозили 570 автомобілів з японського порту Фусікі-Тояма до російського Владивостока. Однак вогонь знищив усі автівки.

Однак усі 25 членів екіпажу залишилися живими. Весь вантаж був застрахований. Судно, яке спалахнуло, зареєстроване в африканській країні Сьєрра-Леоне.

За даними ЗМІ, японська сторона відновилася гасити російське судно.

Через пожежу до Росії не вдалося доставити 570 автомобілів. Це все сталося на фоні того, що через санкції виробництво автівок у країні-агресорці суттєво знизилося. Наприклад, у травні 2022 року показники виробництва автівок впали на 97% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Тим часом росіяни крадуть українське зерно

Поки за тисячі кілометрів палав корабель з автомобілями, російські окупанти на території України готувалися до вивезення викраденого зерна.

30 червня стало відомо про вивезення з тимчасово окупованого Бердянська 7 тонн краденого в України зерна. Куди його везуть – невідомо. Однак зрадник та колаборант Балицький заявив, що зерно їде "до дружніх країн". Серед варіантів – у Сирію.

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