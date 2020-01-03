Ярмарка тщеславия: зачем политики носят дорогие бренды

Барак Обама носил на правой руке часы, которые ему вскладчину подарили его охранники. Экспрезидент единственной в мире сверхдержавы проверяет время при помощи аксессуара за 200 долларов. И если вам кажется, что это лицемерие, то, значит, вы так ничего и не поняли.

Потому что стоимость часов государственного чиновника – один из безошибочных признаков того, к какому миру принадлежит страна: первому или третьему.

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И дело тут не в реальных задекларированных доходах – они вполне могут позволять политику носить самые дорогие бренды. Дело в другом.

Фактически, часы – наряду с запонками или обувью – один из немногих доступных мужчине аксессуаров, позволяющих конструировать собственный имидж. Причем цели могут быть разными.

Роман Абрамович носит стодолларовые часы ровно затем, зачем менеджер среднего звена влезает в долги ради часов за 3000 долларов. Потому что оба с помощью часов позиционируют себя в обществе.



Абрамович иногда носит простые часы Polar M61

Просто многомиллиардный Абрамович пытается выглядеть в глазах британского общества компанейским и демократичным, а менеджер в глазах клиентов и коллег – дорогим и востребованным.

Часы, в данном случае – лишь средство самопрезентации для окружающих, метод посылания сигналов вовне. Для олигарха часы – часть ровно того же пиара.

Недорогая модель попадает в фокус таблоидов, которые не преминут написать об удивительно скромном аксессуаре удивительно нескромного человека. Равно как и окружение рядового менеджера обязательно оценит заветные буквы поперек циферблата: и то, и другое создает нужное самопозиционирование.

А потому неправы будут те, кто скажет, что недорогие часы публичного политика – не более, чем лицемерие. Что Бараку Обаме впору носить дорогое и подобающее. Что надевать простые часы, когда твой банковский счет позволяет тебе этого не делать, сродни притворству.



Такие часы носит Барак Обама

Потому что мы все, так или иначе, живем в мире социального притворства. Нас с детства приучили желать доброго здоровья чихнувшему человеку. Участливо спрашивать "как дела" при встрече и желать "доброй ночи" при позднем расставании.

Хотя, давайте начистоту: нам чаще всего нет дела ни до чужого здоровья, ни до чужих дел. Это всего лишь часть социального этикета. Того самого, который заставляет нас мигать аварийкой в знак благодарности и открывать двери женщинам и старшим.

Мы приучили себя задавать дежурные вопросы о детях и женах, справляться о самочувствии и настроении. Мы даже шутим о том, что настоящий зануда – это человек, который в ответ на вопрос "как дела" начнет и вправду рассказывать о том, как у него дела.

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Но при этом ритуальных вопросов мы задавать не перестаем. Потому что это этикет. Тот самый, который конструирует социально привлекательную среду. И до сих пор словосочетание "воспитанный человек" служит для нас одним из важных маркеров в описании собеседника.

Политический этикет является всего лишь продолжением социального. Часы политика решают единственную задачу: самопрезентации и маркера для аудитории. Нет ничего плохого в том, что директор банка подчеркивает свою успешность дорогим аксессуаром.

И нет ничего лицемерного в том, что политик носит недорогие часы, создающие соответствующий месседж для его сограждан. Это всего лишь "будьте здоровы" в ответ на чье-то случайное "апчхи"

Да, порой это может казаться лицемерием. Но мы все живем в рамках лицемерных условностей. И это не значит, что на смену ярмарке тщеславия должна прийти показная аскеза. Это, скорее, тест на внутренних драконов. Отсылка к тому, кем ты пытаешься быть и кем пытаешься казаться.

Если те же часы служат для политика главным подтверждением социальной успешности, то это уже вопрос о том, что он считает нормой, а что – девиацией. А, заодно, это вопрос и к нам – ведь он носит дорогое не для себя, а для целевой аудитории.

Ездить на общественном транспорте, не перекрывать дороги, отказаться от мигалок, кататься вместе со всеми на велосипеде, гулять без охраны по собственному городу – политический этикет может быть самым разным.

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Но, в итоге, он создает самое важное: ощущение того, что пространство жизни может быть общим. Что оно в равной степени принадлежит всем, что твой социальный статус не влияет на готовность придержать двери в метро.

И если политик не готов понимать эту простую истину, то возникает вопрос о том, хорошо ли он воспитан. А если мы не хотим понимать мотивов тех, кто не пускает пыль в глаза дорогими брендами, то это уже характеризует нас самих.