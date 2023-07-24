"Мого сина вивели й не впускали": на ярмарку "Всі Свої" стався обурливий інцидент

Українська психологиня Світлана Абалова 24 липня розповіла про інцидент, що трапився з нею напередодні на ярмарку "Всі. Свої". За словами жінки, її сина силоміць вивів охоронець за межі місця, де проходив цей захід.

Ба більше, Абалову та її сина не впускали назад до закладу, бо, на думку охоронця, хлопець буцімто "засмучує людей навколо". Варто зазначити, що син психологині має певні особливості розвитку.

Дивіться також Намагався нишком винести в пакеті: у митрополита УПЦ МП знайшли 2 мільйони готівки "заощаджень"

Що сталося на ярмарку у "Всі. Свої" у Києві

У Києві "Всі. Свої" 22 – 23 липня проводили свій сімейний ярмарок, куди прийшла Абалова зі своїми дітьми. Вона зазначила, що на заході вони пройшли кілька кіл, а потім пішли на терасу, щоб підживитися смаколиками.

Так, жінка пішла брати їжу для дітей, її донька чекала за столом, а син Марк "ходив туди-сюди під музику". Через кілька хвилин після того, як Абалова зробила замовлення, вона побачила, що її дитини немає.

"Обертаюсь, а Марка немає. Ми подумали, що він пішов до вбиральні й чекали на нього. Аж поки не стало дивно, що його немає", – сказала вона.

Згодом вона все ж знайшла його, але за межами ярмарку "Всі. Свої". За її словами, Марка вивели з місця цього заходу.

Його вивели й не впускали, бо цитую: "він ходить і засмучує людей цим",

– наголосила Абалова.

Психологиня зазначила, що цей діалог вона вела з чоловіком, який не представився, але з натиском намагався донести свою позицію і не пускав мене повернутись всередину через залякування.

Зокрема, цей чоловік російською казав, що буцімто жінка "не хоче по доброму", що зараз "вони викличуть 03", і наостанок "я думав, ви – нормальна, а ви – мати-зозуля".

"І в принципі мене намагались не пропустити й не дали повернутись вже з сином всередину, де була моя інша дитина", – розповіла вона.

Психологиня вважає, що людину можуть вивести тільки тому, що вона, на чиюсь суб‘єктивну думку, вибивається з типового осередку. А це порушує базові права людини.

Усвідомлюючи, що син має особливості розвитку, його вивели силоміць з будівлі, чим насправді піддали його ризику. І пощастило, що він добре розуміє правила поведінки на вулиці й не пішов собі кудись. При цьому ніхто не намагався знайти мене для пояснень, – сказала жінка.

Абалова зазначила, що ця ситуація порушує безбар‘єрність. Саме тому вони забрали речі й вийшли з цього заходу.

У "Всі. Свої" відреагували на пост Абалової

Через кілька годин на сторінці бренду "Всі. Свої" з'явилася реакція на скандал, який трапився зі Світланою Абаловою. Там зазначили, що ця ситуація є неприпустимою для компанії.

"Один з охоронців, з яким ми співпрацювали в межах івенту, жахливо повівся із сином пані Світлани, вивівши його з маркету неправомірно та безпідставно, тим самим потенційно наразивши на небезпеку. Нам неймовірно прикро, соромно та болісно, що це не просто трапилося на локації наших маркетів, а що така поведінка для когось досі допустима", – мовиться у дописі.

Представники бренду також від усієї команди перепросили за цю ситуацію перед Абаловою, її родиною та Марком. Там наголосили, що цей інцидент повністю йде в розріз із цінностями та принципами проєкту.

Повага до людини – базовий та найважливіший пункт. Ми як платформа підтримували й завжди будемо підтримувати рівність. Та плекатимемо повагу та любов до наших гостей, – зауважили у "Всі. Свої".

Там також запевнили, що наразі компанія вже припинала роботу з підрядником, який надіслав охоронця на захід, і пообіцяли надалі прискіпливіше слідкувати, щоб кожен, хто дотичний до організації маркетів бренду, з повагою, толерантністю та емпатією ставився до його відвідувачів.

"Якщо пані Світлана вирішить звернутися до правоохоронних органів, ми готові надати всю необхідну інформацію та сприяти вирішенню ситуації в правовому полі. Наша команда намагається сконтактувати з пані Світланою, аби перепросити особисто", – сказали представники бренду.

Наостанок у "Всі. Свої" сказали, що розуміють, що в такій ситуації одних вибачень замало, але, втім, вони хочуть спробувати загладити провину. Компанія також перепросила всіх, кого зачепила та засмутила ця ситуація.

Нещодавно компанія Meta осоромилася з належністю Києва