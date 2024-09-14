Це не кінець, а новий старт, – Амосов залишив Bellator після втрати чемпіонського титулу

Топовий український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов оголосив про відхід з організації Bellator. Попереду колишнього чемпіона другого за популярністю ММА-промоушену світу очікує новий етап кар'єри.

Наприкінці 2023 року Ярослав Амосов провів захист чемпіонського поясу Bellator у напівсередній вазі. Непростий поєдинок проти Джейсона Джексона завершився на користь представника Ямайки.

Читайте також Дачний будинок Ломаченка постраждав через російський обстріл Одещини

Амосов: Попереду нові горизонти і нові вершини

Ця поразка стала першою для Амосова за 11 років кар'єри. Через 10 місяців після бою українець оголосив про завершення контракту з Bellator. Проте зірковий боєць не планує залишати октагон.

Про це колишній чемпіон повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

"Друзі, закінчився мій контракт із Bellator. Це були незабутні шість років. Час, який назавжди залишиться в моєму серці. Усім дякую, скоро я повідомлю про свої подальші дії!

Незабутні емоції під час завоювання титулу і ще більше під час його захисту. Перша поразка за 11 років, війна в моїй країні… але це все зробило мене тільки сильнішим. Усе це маленька частина великої історії. Це не кінець, а новий старт.

Я готовий до нового етапу. Попереду нові горизонти і нові вершини. Мій шлях триває. Я вдячний усім, хто був поруч. Тим, хто підтримував і хто сумнівався.

p. s. Історія не закінчується, а тільки змінює напрямок. До зустрічі в октагоні", – написав Амосов.

Цілком ймовірно, що найближчим часом Амосов підпише контракт з UFC – найвідомішою спортивною організацією, яка проводить бої за правилами ММА.

Кар'єра Амосова в Bellator