Це не кінець, а новий старт, – Амосов залишив Bellator після втрати чемпіонського титулу
Джерело:Ярослав Амосов
Топовий український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов оголосив про відхід з організації Bellator. Попереду колишнього чемпіона другого за популярністю ММА-промоушену світу очікує новий етап кар'єри.
Наприкінці 2023 року Ярослав Амосов провів захист чемпіонського поясу Bellator у напівсередній вазі. Непростий поєдинок проти Джейсона Джексона завершився на користь представника Ямайки.
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Амосов: Попереду нові горизонти і нові вершини
Ця поразка стала першою для Амосова за 11 років кар'єри. Через 10 місяців після бою українець оголосив про завершення контракту з Bellator. Проте зірковий боєць не планує залишати октагон.
Про це колишній чемпіон повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
"Друзі, закінчився мій контракт із Bellator. Це були незабутні шість років. Час, який назавжди залишиться в моєму серці. Усім дякую, скоро я повідомлю про свої подальші дії!
Незабутні емоції під час завоювання титулу і ще більше під час його захисту. Перша поразка за 11 років, війна в моїй країні… але це все зробило мене тільки сильнішим. Усе це маленька частина великої історії. Це не кінець, а новий старт.
Я готовий до нового етапу. Попереду нові горизонти і нові вершини. Мій шлях триває. Я вдячний усім, хто був поруч. Тим, хто підтримував і хто сумнівався.
p. s. Історія не закінчується, а тільки змінює напрямок. До зустрічі в октагоні", – написав Амосов.
Цілком ймовірно, що найближчим часом Амосов підпише контракт з UFC – найвідомішою спортивною організацією, яка проводить бої за правилами ММА.
Кар'єра Амосова в Bellator
- Нагадаємо, що Ярослав Амосов здобув чемпіонський титул Bellator у червні 2021 року, коли переміг бразильця Дугласа Ліму.
- У лютому 2023 року Амосов провів успішний захист титулу. Українець одноголосним рішенням здолав Логана Сторлі.
- Проте у листопаді 2023 року Ярослав поступився ямайцю Джейсону Джексону, зазнавши першої поразки у 28 поєдинках.