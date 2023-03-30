Двоє учасників "п'яних вечірок" у Києві – на волі: сума застави вражає
30 березня 2023, 02:47Читать новость на русском
Джерело:Hromadske
Двох підозрюваних учасників "п'яних вечірок" у Києві випустили під заставу. Мовиться про Ярослава Домбровського та Олега Захарова.
Домбровському, якого взяли під варту ще 3 лютого, інкримінують розповсюдження порнографічного контенту. Захарова затримали лише у березні. Його підозрюють у сексуальному насильстві.
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Підозрювані вийшли під заставу у розмірі 402 тисячі гривень кожен. Тепер Домбровський та Захаров мають:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду на вимогу;
- сповіщати про зміну місця проживання або роботи;
- не спілкуватися з потерпілими або свідками у справі про так звані "п'яні вечірки".
Тим часом підозрюваний Андрій Ярина перебуватиме під вартою щонайменше до 1 травня. Він не має права внести заставу.
"П'яні вечірки" у Києві – головне
- Взимку 2023 року українців шокувала новина про так звані "п'яні вечірки" у Києві. Їх організовували хлопці, які приїхали до української столиці з Івано-Франківська. Середній вік підозрюваних – 20 років.
- Хлопці запрошували дівчат на вечірки, споювали, а тоді – знущалися з них. Окрім того, підозрювані хвалилися цим у соціальних мережах.