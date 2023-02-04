"Моя місія – додати посмішки": кухар та боєць-зенітник розповідає про будні військового у блозі

Війна без сумніву жахлива в будь-яких своїх проявах. Але є люди, які навіть під кулями на фронті можуть знайти щось позитивне та розвеселити своїх побратимів. Військовий із позивним "Мудрий" – як раз один із таких.

Військовий одного з зенітно-ракетних дивізіонів ЗСУ Ярослав Гулак виконує роль заряджаючого, але не тільки: на додачу він ще й куховарить для себе та своїх побратимів. І навіть веде про це блог у TikTok.

Важливо Що відбувається навколо Бахмута, про "захоплення" якого бреше Росія: свіжі супутникові фото

Життя Ярослава до війни

До повномасштабного вторгнення "Мудрий" працював на морі: підбирав екіпажі для морських суден, працював на круїзних лайнерах. Але все змінилося 24 лютого, коли Ярослав був змушений взяти до рук зброю.

За тиждень до повномасштабного вторгнення "Мудрий" пригнав з Америки битий автомобіль. Сам чоловік зізнався, що до останнього не вірив, що Росія наважиться на повномасштабне вторгнення.

Я й досі не вірю в те, що це відбувається. Але я вже тут, виконую якусь функцію. Я вже бойова одиниця,

– сказав він.

Ярослав Гулак розповів про будні військового: дивіться відео

Пішов у військомат одразу, хоч і боявся

Одразу після вторгнення він пішов у військкомат і заявив, що він кухар: відповідний розряд Ярослав отримав ще в інституті. Однак чоловік не раз зізнається, що у військкомат йти боявся, адже він – цивільна людина і все його єство відштовхує війну.

За час війни Ярослав помітив цікаву тенденцію. Ті мобілізовані українці, які гучніше за всіх кричать, що буцімто вони зараз підуть "крошити русню", це майже стовідсотково боягузи.

"Це вже аксіома. Така людина буде першою, яка тебе підведе", – додав він.

В той же час, Мудрий наголошує на тому, що не варто звинувачувати людину в тому, що їй страшно: жодних стандартів сміливості в умовах війни не існує.

Ярослав показує будні військових

Чоловік веде власний блог, в якому фіксує фронтові будні. Водночас він подає їх з гумором.

Навіть в армії та на війні можна знайти якийсь позитив. Я не показую наші замурзані обличчя та умови нашого життя. Цього вистачає і без мене. Моя місія – додати посмішки,

– зізнався захисник.

Про росіян Ярослав висловлюється розлого. На його думку, ця нація не має права на існування.

"Я не про людей, я про саму суть: в цивілізованому світі, у світі високих технологій, їх треба занулити. Росіяни не мають права на існування в такому вигляді, в якому вони є зараз", – підсумував він.

Чоловік зауважив, що росіяни мають боятися українців наче вогню і між кордонами наших країн повинна існувати сіра зона довжиною у 100 кілометрів.