Нардеп, громадський діяч та меценат: що відомо про Ярослава Рущишина, який загинув в ДТП

У четвер, 24 липня, в ДТП загинув народний депутат України, громадський діяч, меценат Ярослав Рущишин. Йому було 57 років.

Усе, що відомо про Ярослава Рущишина розповість 24 Канал з посиланням на "Твоє місто" та ZAXID.NET.

Дивіться також У Києві попрощалися з командиром бригади "Лють" Максимом Казбаном, який загинув у ДТП

Що відомо про Ярослава Рущишина?

Ярослав Рущишин був народним депутатом України IX скликання від партії "Голос", українським підприємцем і громадським діячем. Співзасновником Мистецького об'єднання "Дзиґа".

Нардеп народився у Львові. Освіту здобув у Львівському торговельно-економічному інституті (бухгалтерський облік), Києво-Могилянській академії (бізнес-адміністрування), Київському університеті імені Тараса Шевченка (правознавство). Також він пройшов дві сертифікатні програми з філософії в УКУ.

Будучи студентом, створив та очолив Студентське братство Львівського торговельно-економічного інституту. Організовував проукраїнські страйки, демонстрації, фестивалі. Один з організаторів Революції на Граніті та Студентського голодування на Майдані Незалежності.

У 1993 році Ярослав Рущишин став співзасновником мистецького об'єднання "Дзиґа". Також на початку 1990 років Рущишин організовував культовий фестиваль "Вивих" і зустріч "Українська молодь – Христові". Разом з Маркіяном Іващишиним був продюсером гуртів "Клуб шанувальників чаю", "Мертвий півень", «Дзиґа джаз квартет", перших проєктів "Океану Ельзи" та співачки Руслани.

У 1995 році він співзаснував та очолив швейну фабрику "Троттола".

Серед інших бізнес-проєктів Ярослава Рущишина: Львівська бізнес-школа УКУ, фермерство "Луги-2" (вирощування зернових культур), компанія із виробництва альтернативної енергетики "Сенсус", бренд українського одягу "Жива". Значну частину прибутку з підприємництва Ярослав протягом десятиліть інвестував у культурні, освітні та розвиткові ініціативи міста Львова.

У 2003-2004 роках Рущишин разом із друзями заснував "Львівську газету". Також відомо, що разом з однодумцями заснував Унівську групу, яка розробила громадську стратегію розвитку Львова.

В 2006-2010 роках, після Помаранчевої революції, був депутатом Львівської обласної ради від партії "Наша Україна", також був головою Львівської обласної організації партії "Голос" у 2019—2021 роках. Ярослав Рущишин був почесним сенатором Українського католицького університету та співзасновником Львівської бізнес школи LvBS. У 2019 році його нагородили орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Рущишин був співзасновником і членом дорадчої ради Львівської бізнес-школи УКУ. Почесний сенатор та меценат Українського католицького університету. Один із головних фундаторів храму Блаженних мучеників УГКЦ на вулиці Стрийській. Багато років підтримував стипендіями талановитих студентів із малозабезпечених сімей.

У липні 2019 року його обрали народним депутатом від фракції "Голос".

У 2025 році на 57 році його життя обірвалося внаслідок ДТП. За даними Гал-інфо, ДТП сталася 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Ярослав Рущишин був за кермом мотоцикла Harley-Davidson. Однак не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, який їхав в попутному напрямку.

Смерть нардепа настала, коли його доправляли до лікарні.