Львів прощається з Ярославом Рущишином: коли і де поховають нардепа

Львів прощається з видатним діячем і меценатом. Ярослава Рущишина, який загинув у моторошній ДТП, поховають 28 липня після загальноміського прощання.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на партію "Голос", до якої належав Ярослав. Унаслідок смертельної ДТП на Івано-Франківщині загинув народний депутат і відомий львівський підприємець Ярослав Рущишин.

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У Львові готуються до прощання з Ярославом Рущишином

Його поховають 28 липня на Личаківському кладовищі у Львові.

Прощання з Рущишином розпочнеться у суботу, 27 липня, у церкві Святої Софії біля УКУ. У неділю о 9:30 – Божественна Літургія, після якої відбудеться загальноміське прощання на Площі Ринок та похорон.

Графік прощання з Ярославом Рущишином:

Місце: Церква Святої Софії, вул. Козельницька, 2а

27 липня, 19:00 – парастас.

28 липня, 9:30 – Літургія.

11:30 – загальноміське прощання на Площі Ринок.

13:00 – 14:00 – похорон на Личаківському кладовищі.

Родина просить не приносити квітів, а переказати кошти на підтримку Українського католицького університету – установи, якій Рущишин присвятив чимало зусиль.

Що сталося?

ДТП сталася 24 липня близько 21:45 біля села Бабухів. Ярослав Рущишин був за кермом мотоцикла Harley-Davidson і зіткнувся з трактором, який їхав у попутному напрямку. 57-річний нардеп помер дорогою до лікарні.

Ким був Ярослав Рущишин?

Ярослав Рущишин – відомий львівський підприємець, меценат і громадський діяч. Один із засновників легендарного мистецького об’єднання "Дзиґа", яке стало культурним серцем Львова 1990-х. Заснував швейну компанію "Троттола", яка стала одним з найбільших українських експортерів у своїй галузі.

Окреме місце у його житті займала освіта: Рущишин був почесним сенатором УКУ та співзасновником бізнес-школи університету. У 2019 році пройшов до парламенту за списком партії "Голос", де займався питаннями економіки, підприємництва та культури.