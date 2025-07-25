Помер на місці: медик "швидкої" розповів подробиці про загибель нардепа Рущишина в ДТП

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин 24 липня загинув у ДТП на Івано-Франківщині. Він помер від отриманих травм ще до приїзду "швидкої".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про загибель Ярослава Рущишина?

Завідувач оперативно-диспетчерської служби Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги Роман Портюк розповів, що дзвінок на лінію 103 надійшов від поліції 24 липня о 21:48.

За його словами, вже за вісім хвилин на місце ДТП прибула "швидка" з Рогатина.

Поліцейська сказала, що на центральній дорозі в селі Бабухів біля розбитого мотоцикла лежить чоловік. Його стан – вкрай важкий. Одразу з Рогатина ми відправили лікарську бригаду № 89. Медики на місце пригоди прибули о 21:56. Оскільки був темний час доби, пацієнта одразу занесли в санітарний автомобіль, де констатували біологічну смерть. Реанімаційні заходи не проводилися,

– сказав Роман Портюк.

За його словами, тіло депутата доправили до моргу Рогатинської лікарні. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Відомо, що у загиблого виявили тяжку черепно-мозкову травму, пошкодження шиї та кінцівок – усе це характерно для ДТП на великій швидкості.

Нагадаємо, Ярослава Рущишина поховають 28 липня на Личаківському кладовищі після загальноміського прощання.

Родина просить не приносити квітів, а переказати кошти на підтримку Українського католицького університету – установи, якій Рущишин присвятив чимало зусиль.