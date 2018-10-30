Ярославський став почесним доктором Харківського університету ім. Каразіна

Рішенням Вченої ради Харківського національного університету ім. Каразіна українському бізнесменові і меценату Олександру Ярославському присвоєно звання "Почесний доктор" (Doctor Honoris Causa). Рішення про присвоєння звання було ухвалено 29 жовтня 2018 року.

"Серед славних імен, удостоєних звання "Почесний доктор Харківського національного університету ім. Каразіна" – І. Гете, М. Грушевський, П. Тронько, Б. Патон, І. Франко. Дозвольте ще раз подякувати Вам за багаторічну плідну співпрацю з університетом", – йдеться у листі Віля Бакірова, ректора і голови Вченої ради ХНУ ім. Каразіна до Ярославського.

Як відомо, Харківський національний університет ім. Каразіна 2018 року увійшов до рейтингу кращих вищих навчальних закладів світу World University Rankings.

Раніше Вчена рада Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова (ХНУГХ) на знак визнання внеску Ярославського в розвиток харківського регіону присвоїла бізнесменові науковий ступінь почесного доктора цього університету.

Тому на сьогодні Олександр Ярославський двічі почесний доктор.

Нагадаємо, що минулого тижня Ярославський поспілкувався зі студентами ХНУ ім. Каразіна, розповів їм про бізнес, життєві принципи, інвестиційні плани. До університету також приїхала дочка Катерина.

"Без освіти ти не станеш ніким. Я б сказав, що ключ до всього – в освіті. Ось я взяв з собою сьогодні в університет свою дочку, щоб вона подивилася на навчальний заклад з віковими традиціями, перейнялася його духом", – наголосив бізнесмен.

Як відомо, Олександр Ярославський в рамках проектів належної йому групи DCH інвестував у розвиток харківського регіону понад мільярд доларів, а також систематично підтримував виші Харкова. Так, DCH (до складу входить Харківський тракторний завод (ХТЗ) підписали меморандум про стратегічне партнерство з Харківським національним університетом (ХНУ) ім. В. Н. Каразіна та Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут". На базі ХНУ ім. В. Н. Каразіна за ініціативи студентів та професорсько-викладацького складу університету та за всебічної підтримки Ярославського був створений Центр трансферу технологій "Мегаполіс", що сприяє формуванню бізнес-простору для розвитку технологічних і соціальних інноваційних ідей, їх реалізації і впровадження в повсякденну бізнесдіяльність підприємств і установ.

На території ХНУ завдяки виділеному бізнесменом фінансування встановлені пам'ятники історично пов'язаним з вишем лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Льву Ландау і Саймону Ковалю та класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському.

А на території НУГХ – пам'ятник відомому архітектору Олексію Бекетову, ім'я якого має виш.