З Ярославської області Росії на Харківщину їдуть ремонтні бригади

Російські окупанти потребують допомоги ремонтників для відновлення робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ремонтно-відновлювальні бригади вже прибули з Ярославської області.

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Також через значні санітарні втрати особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях:

Харківської,

Запорізької,

Херсонської областей.

Водночас в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців збройних сил Росії у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється.

Особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів,

– додали у Генштабі ЗСУ.

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