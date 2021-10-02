Ясько розсекретила скільки часу триває її роман з Саакашвілі
Джерело:ТСН
Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько розповіла подробиці про стосунки з Міхеілом Саакашвілі. Політикиня зізналася, що у романтичних стосунках пара перебуває вже понад рік.
Ясько познайомилася з мамою Саакашвілі
Поки Саакашвілі перебуває за ґратами в Грузії, Ясько – в Трускавці. Про свого коханого вона розповіла журналістам на з'їзді "Слуги народу".
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Ми були вчора (1 жовтня – 24 канал) ще з ним на зв'язку. Те, що сталось вчора, те, що його арештували, це дуже сумно і боляче мені особисто і політично,
– наголосила нардепка.
Вона розповіла, що вже встигла познайомитися з мамою Саакашвілі і одним із його синів. А ще Ясько запевняє, що вона у нього тепер – єдина жінка.
"Він не є досі одружений", – запевнила політикиня.
Що відомо про стосунки "слуги" та колишнього президента Грузії
- 1 жовтня в Грузії затримали Саакашвілі. Після цього нардепка опублікувала відео у якому пара зізнається у своїх романтичних стосунках. Згодом сам політик написав у фейсбуці: "Я і Ліза Ясько разом".
- Дружина колишнього президента Грузії Сандра Рулофс на його новий роман ніяк не відреагувала. Вони лише зазначила, що Саакашвілі вчинив героїчно, коли повернувся на батьківщину.
- У соцмережах Ясько почали різко критикувати через стосунки з одруженим чоловіком. Однак та відповіла, що не може більше мовчати про своє кохання, тим більше коли Саакашвілі затримали. "Для мене важливо захищати його як близьку для мене людину, яка також є громадянином України, і я мушу це робити як політик", – казала парламентарка.