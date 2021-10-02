Ясько розсекретила скільки часу триває її роман з Саакашвілі

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько розповіла подробиці про стосунки з Міхеілом Саакашвілі. Політикиня зізналася, що у романтичних стосунках пара перебуває вже понад рік.

Ясько познайомилася з мамою Саакашвілі

Поки Саакашвілі перебуває за ґратами в Грузії, Ясько – в Трускавці. Про свого коханого вона розповіла журналістам на з'їзді "Слуги народу".

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Ми були вчора (1 жовтня – 24 канал) ще з ним на зв'язку. Те, що сталось вчора, те, що його арештували, це дуже сумно і боляче мені особисто і політично,

– наголосила нардепка.

Вона розповіла, що вже встигла познайомитися з мамою Саакашвілі і одним із його синів. А ще Ясько запевняє, що вона у нього тепер – єдина жінка.

"Він не є досі одружений", – запевнила політикиня.

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