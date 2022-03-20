Йде підготовка до ймовірного вторгнення, – Міноборони про ситуацію в Білорусі

Ганна Маляр з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ повідомила про те, що на території Білорусі готуються до можливого вторгнення до України.

У Білорусі готуються до можливого вторгнення – накопичують техніку та перекидають війська. Про підготовку повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Вона також зазначила, що білоруські воєнні починають розуміти, що напад на Україну – воєнний злочин.

Є і позиція білоруських військових, які починають розуміти, що виконання такого наказу – це скоєння воєнного злочину. Білоруси мають високий запит на здачу в полон. Ми роз'яснюємо їм, якщо почнуться бойові дії і у них не буде вибору,

– додала Маляр.