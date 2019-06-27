Йдемо на дно: як руйнується система захисту України

Попри зовнішню агресію, яка постійно дестабілізує нашу економіку, політичні вектори розвитку та безпосередньо безпекову ситуацію, в Україні надактивно руйнують механізми нацбезпеки зсередини.

Сукупність усіх цих факторів може призвести до трагедії державного масштабу.

Трошки розповім про те, що коїться у системі спецслужб, які не тільки протидіють російській агресії та запобігають терактам та диверсіям, але й намагаються берегти суспільство від небезпечних елементів, на кшталт терористів "ДНР" та "ЛНР".

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Достатньо небезпечна ситуація склалася ще до програшу Петра Порошенка: для того, щоб почати карну справу проти якогось терориста, співробітники СБУ мали отримати згоду від слідчого та прокурора. З останніми було дуже тяжко, оскільки державні звинувачі заводити справи щодо тероризму, державної зради та інших статей, пов'язаних із агресією Росії, не хотіли. Адже адвокати більшості підозрюваних демонстрували можливість із легкістю домовлятися із суддями та заминати справи. Це призводило до поганої статистики, за яку звичайних слідчих совкове керівництво могло нещадно карати. А оскільки реально посадити терориста виявлялося дуже складно, братися за ці справи бажаючих не було.

От і виходило, що звичайні опери знаходили злочинців, збирали повноцінну доказову базу, але бойовики залишалися на свободі. А як ви гадаєте, чому у Києві вільно себе відчувають всілякі Лягіни та Держаки? І це дуже небезпечно для України в цілому.

Але після приходу до влади Володимира Зеленського ситуація не змінилася у кращу сторону. Призначений президентом Іван Баканов звільнив всіх заступників голови СБУ, керівники нижчої ланки вирішили просто вичікувати подальшого розвитку подій та намагатися нічого не робити, адже взагалі не зрозуміло, що буде далі.



В.о. голови СБУ Іван Баканов / Фото theБабель

Більше того, у ситуацію додатково втрутилися Надія Савченко, Андрій Портнов та судді КСУ, які фактично скасували арешт терористів, визнавши неконституційними норми про перебування підозрюваних у СІЗО. Це призведе до суцільного хаосу в системі покарання злочинців. На свободу легко вийдуть тисячі терористів, які вбивали українців на Донбасі та яких із зусиллями видловлювали та саджали принаймні в ізолятори.

Але якщо не зміниться сама система, якщо звичайним патріотам-спецслужбовцям не дадуть змогу ловити та карати небезпечних терористів, це призведе до повного руйнування системи. Адже зараз всі бойовики та їх куратори можуть просто видихнути: ніхто і нічого не може зробити їм. Вони в змозі порушувати закони, готувати теракти та у разі чого їх лише посадять під домашній арешт із зобов'язанням носити електронні браслети. Яких у нашій країні немає.

То ж, навіть тих, кого, наприклад, візьмуть "на гарячому", відпустять без якихось санкцій. Розслабленими можуть себе відчувати й російські ФСБшники та ГРУшники: їхнім планам нічого не заважає, їх агентура у безпеці. Завдяки Савченко, Портнову, суддям та політичній волі нової влади.

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