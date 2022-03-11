Йдуть активні бойові дії під Гурівкою, намагаємось вибивати ворогів далі, – Кім
11 березня 2022 , 19:39Читать новость на русском
Джерело:телеграм Миколаївської ОВА
Зараз під Гурівкою на Миколаївщині тривають запеклі бої. Саме в тому напрямку відтіснили окупантів захисники Миколаєва.
Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім ввечері 11 березня. За його словами, українські бійці вибивають і вибиватимуть орків якомога далі.
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Чергова лякливість загарбників
Кім зауважив, що частина окупантів тікає. Інша ж частина намагається сховатися.
Водночас він закликав не фотографувати українську воєнну техніку та її пересування.
Будь ласка, не фотографуйте, не знімайте відео. Все це потім, не лякайтеся – всі наші пересуваються,
– додав Кім.
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