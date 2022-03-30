Є 2 ключові цілі, – Денисенко сказав, що може допомогти перемогти Росію

Путін не готовий до серйозних переговорних процесів і сподівається захопити схід України. Водночас є ключові моменти, які можуть допомогти у війні проти Росії.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. За його словами, внаслідок санкцій Заходу Росії неприємно, але для них не критично.

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Режим Путіна може стояти довго, – Денисенко

"Для нас є 2 ключові цілі – тяжке озброєння та ембарго на нафту. Це 2 речі, які можуть допомогти нам у війні з відносно мінімальними втратами, ключові моменти", – сказав Вадим Денисенко.

Якщо не буде ембарго на нафту та різкого падіння споживання російської нафти взагалі – режим Путіна зможе стояти достатньо довго,

– заявив радник глави МВС.

Також він додав, що Україні буде складно воювати без тяжкого озброєння. Першочергово мовиться про засоби протиповітряної оборони та артилерію.

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