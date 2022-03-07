Є 2 варіанти розвитку подій, – Бабченко про сценарії російсько-української війни

Росія цинічно продовжує свою агресію проти України. Є два варіанти, як далі розвиватимуться події.

Мовиться про деморалізацію або про повне зруйнування українських міст. Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст Аркадій Бабченко.

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Перший варіант

За його словами, перший варіант – російська армія найближчими днями повністю деморалізується і "зсиплеться".

Тоді їх (окупантів – 24 канал) можна буде брати "голими руками" або взагалі не треба буде брати,

– наголосив Бабченко.

Російські бойовики все кинуть і почнуть полями повертатися в Росію. Деморалізація серед окупантів відбувається дійсно із неймовірною швидкістю. Це варіант, на який дуже хочеться надіятись.

Другий варіант

Однак, на думку журналіста, другий варіант є більш ймовірним. Адже окупантам не потрібна мотивація. Вони придумують її завдяки телевізору, або "вмикають" у голові. Тому росіяни можуть придумати, ніби Україна – "русская земля".

Вони вже зрозуміли, що легкої прогулянки не буде, що "операція" зі звільненням не вдалась. Тому перейдуть не до звільнення, а до завойовування,

– сказав Бабченко.

Він пояснив, що завойовувати окупанти можуть тільки одним способом – руйнувати міста і входити в розвалини, завалюючи їх трупами.

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