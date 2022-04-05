Є 40% будинків, які вже неможливо відновити, бо вони зруйновані вщент, – мер Маріуполя

На відбудову міста з 250-тисячним населенням знадобиться щонайменше 11, 5 мільярда доларів. 40% будинків у Маріуполі відновити не можуть, адже їх ворог знищив повністю.

Про це в інтерв'ю розповів мер міста Вадим Бойченко. Він зазначив, що потрібно, аби Росія відповіла за скоєне.

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Заблоковані гроші росіян мають йти на відновлення

Міський голова вважає, що заблоковані гроші росіян мають іти на відновлення України, в тому числі – Маріуполя. Бойченко повідомив, що 90% – стільки пошкодженого в місті майна та інфраструктури.

Десь 60% інфраструктури – це з прямим потраплянням або артилерії, або авіації, або систем залпового вогню, або цих систем "Буратіно", що спалюють будинки. Є 40% будинків, які вже неможливо відновити, бо вони зруйновані в попіл,

– пояснив Бойченко.

Мер впевнений: треба буде будувати нове місто, яке буде кращим. Зараз у міської влади вже є орієнтовні необхідні суми та завдані збитки.

На відбудову міста необхідно 11,5 мільярда доларів

Для розуміння, каже мер, на відбудову міста з 250-тисячним населенням потрібно 11,5 мільярдів доларів. Вже зараз влада буде працювати зі світовими фінансовими установами та наймати юристів-міжнародників.

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