Є багато питань до точності російський ракет, – політолог

У Росії ще достатньо комплектуючих до ракет, а також у окупантів досі є можливість виготовляти нову смертоносну зброю із запасів. Таку тезу висловила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зі цією думкою погодився директор програм практичної політики інституту Політичної Освіти – Олександр Солонтай. Проте у ефірі 24 каналу він висловив припущення, що не всі ці ракети можуть бути точними та однаково ефективними.

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Так, справді, у Росії є ще ресурс до виготовлення ракет, але є питання до точності цієї зброї,

– стверджує Солонтай.

"Пам'ятаєте, влучання у шиномонтаж у Львові? Без координат та зайвих деталей скажу, що таких "шиномонтажів" маємо уже з десяток по всій Україні. Точно скажу, що житлові будинки, скотобійні та господарства – не є ціллю ракети. Вкрай дорогі, мільйонні ракети летять в Україну та потрапляють у схожі цілі," – переконаний політолог.

Спроби залякати українців чи примітивні ракети

Олександр Солонтай вважає, що уперші тижні війни, ми думали про удари, як про акт залякування чи спосіб посіяти паніку.

Після двох місяців активної фази війни – про яке залякування українців може йти мова. Неозброєним оком помітно, що у ворога є проблеми із точністю тих ракет, які він запускає по наших об'єктах,

– говорить експерт.

На думку Солонтая, "ефективними" за останній час, були лише удари вороги по нафтобазах та різноманітних енергетичних цілях. Все інше – складається враження, що ворог використовує карти 60-80-х років минулого сторіччя.

Які проблеми у армії Росії з ракетами: дивіться відео